Новое заседание Совбеза ООН по Украине пройдет 16 ноября

Программа ООН: 16 ноября пройдет заседание о «поддержании мира и безопасности» на Украине

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Очередное заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет в среду, 16 ноября, следует из расписания ООН.

Тема заседания обозначена как «поддержание мира и безопасности» на Украине. Заседание намечено на 23:00 мск.

Совет Безопасности — орган ООН, который призван нести главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, говорится на сайте организации. СБ состоит из 15 стран — членов ООН, пятеро из которых являются постоянными и обладают правом вето. Россия является постоянным членом Совета Безопасности с 1991 года как государство-правопреемник СССР.

В конце октября Россия созвала заседание СБ ООН по данным о биолабораториях на Украине. В итоге орган не принял проект российской резолюции по расследованию возможной деятельности в этом направлении. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что разочарован итогами голосования.