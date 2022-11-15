В Подмосковье грузовик вылетел с моста и загорелся

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Грузовой автомобиль наехал на ограждение и упал с моста на А-107 («Малая бетонка») в Раменском городском округе Подмосковья, после чего загорелся, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

«В 19:25 фура при съезде на 132 км ЦКАД съехала на обочину и перевернулась, после чего загорелась. На месте работало пожарное подразделение, в 20:00 пожар был потушен», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Там уточнили, что на месте работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП погиб водитель.

11 ноября в Раменском взорвался бензовоз во время слива топлива. При пожаре погиб заправщик бензовоза, еще один человек пострадал, его доставили в областную больницу. В результате пожара сгорели два склада и шесть грузовых автомобилей.