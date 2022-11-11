Заправщик погиб при взрыве бензовоза в Раменском

Один человек погиб, один пострадал при взрыве бензовоза в Раменском

Фото: МЧС России

В Раменском взорвался бензовоз во время слива топлива. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Московской области.

При пожаре погиб заправщик бензовоза, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Раменского городского округа. Еще один человек пострадал, его доставили в областную больницу. Сгорели два склада и шесть грузовых автомобилей.

«Взрыв произошел на частной территории, перекрытия дорог не потребовалось», — рассказали агентству в пресс-службе областного минтранса.

В пресс-службе МЧС РБК сообщили, что в Раменском произошел пожар на промзоне на площади 600 кв. м. По данным подмосковной прокуратуры, огонь перекинулся на здания грузового автосервиса и машины на стоянке. Ведомство организовало проверку.