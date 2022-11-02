В Москве задержали виновника смертельного ДТП на улице 1905 года

Фото: moscowproc / Telegram

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Виновник ДТП с грузовиком, автобусом и такси на улице 1905 года, в результате которого погибли два человека, задержан. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В сообщении ведомства отмечается, что задержанному 27 лет.

ДТП произошло утром 2 ноября. Погибли водитель и пассажир такси.

Как ранее рассказали в прокуратуре, грузовик столкнулся сначала с такси, а затем с автобусом, после чего водитель грузовика скрылся с места происшествия.