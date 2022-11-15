Посол Антонов заявил об охоте США на россиян в третьих странах

Соединенные Штаты не прекращают охоту на россиян в третьих странах. Об этом заявил посол России Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают свою деятельность», — сказал дипломат.

Накануне Антонов посетил россиянина Романа Селезнева, отбывающего срок в тюрьме Северной Каролины. Он приговорен к 27 годам тюрьмы по делу о кибермошенничестве. В посольстве потребовали перевода Селезнева в другую тюрьму по состоянию здоровья. Селезнев — сын депутата Госдумы от фракции ЛДПР Валерия Селезнева. Романа Селезнева задержали в 2014 году во время отпуска на Мальдивах, а затем вывезли в США.

Ранее Антонов навестил в Иллинойсе Виктора Бута, арестованного по запросу США в Таиланде. Он отбывает 25-летний срок, его признали виновным в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. В середине октября Антонов говорил, что Бут надеется вернуться на родину.