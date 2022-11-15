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Посольство России в США потребует перевода Селезнева в другую тюрьму

Антонов заявил о требовании к властям США о переводе россиянина Селезнева в другую тюрьму

Посольство России будет требовать перевода россиянина Романа Селезнева, которого приговорили в США к 27 годам тюрьмы за кражу 1,7 млн номеров кредитных карт, в другую тюрьму из-за ухудшения состояния его здоровья, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Я хочу сказать, что по приезде в Вашингтон завтра же мы направим ноту в Госдепартамент с требованием. Попытаемся перевести его в другую тюрьму, где условия содержания ну чуть-чуть, может быть, получше, если вообще можно говорить об этом», — сказал Антонов.

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