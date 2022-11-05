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Посол призвал Запад думать о переговорах вместо поставок оружия Киеву

Посол в США Антонов: Западу вместо поставок оружия Киеву нужно думать о переговорном пути

Запад продолжает ошибочную политику и поставляет Киеву оружие, полагая, что конфликт на Украине можно решить на поле боя, а в действительности нужно думать о том, как найти переговорное решение, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов в Сан-Франциско в ходе рабочей поездки в штат Калифорния.

«Надо думать сегодня не о накачивании Киева дополнительным оружием, а о том, как найти переговорное решение. Решить проблему полностью на поле боя невозможно. И до тех пор, пока американцы будут продолжать подпитывать режим своими военными поставками, инструкторами, обучать украинских военных мастерству боевого искусства на основе стандартов НАТО, все это будет лишь отягощать ситуацию, от этого будут страдать народы, которые проживают на украинской земле», — сказал дипломат. (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, сейчас на территории Украины российские силы «ведут борьбу не с украинцами, а со всем объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства, истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы и создать такое положение, чтобы Россия никогда не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене».

Так Антонов прокомментировал решение США о выделении еще одного пакета помощи Украине на $400 млн, в который войдут в том числе 45 танков Т-72, которые находятся в Чехии, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров и 1,1 тыс. дронов Phoenix Ghost.

Кроме того, Пентагон сообщил о создании нового командования, которое будет контролировать обучение и оснащение украинских военных. Новое командование получило название «Группа содействия безопасности Украины», или SAG-U. Его штаб-квартира будет располагаться в немецком Висбадене. В штат войдут 300 человек. Изменения призваны упорядочить меры поддерживающих Киев стран, которые предпринимаются с начала боевых действий.

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