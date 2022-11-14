Минтранс запретил высаживать из электричек безбилетников младше 16 лет

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Министерство транспорта России запретило высаживать из поездов пассажиров в возрасте до 16 лет, не имеющих билета, сообщила Генеральная прокуратура. Соответствующий приказ Минтранса был опубликован на портале правовой информации в конце октября, его приняли по инициативе Генпрокуратуры, уточняет ведомство.

«Запрещается удаление из поезда несовершеннолетнего лица, не достигшего возраста шестнадцати лет, проезжающего без сопровождения взрослых, который не подтвердил оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, или право на бесплатный или льготный проезд», — говорится в документе.

При этом приказ устанавливает, что перевозчик может высадить ребенка-безбилетника, но только если передаст его сотрудникам полиции. Генпрокуратура пояснила, что федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» уже установил запрет на высадку безбилетников в возрасте до 16 лет, однако ранее он не распространялся на железнодорожные перевозки.

Приказ Минтранса вступит в силу 1 сентября 2023 года. «До этого времени ОАО «РЖД» ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей», — уточнила Генпрокуратура.

Закон, запрещающий контролерам общественного транспорта высаживать из транспорта безбилетных пассажиров моложе 16 лет без сопровождения взрослых, вступил в силу в марте 2021 года. В Госдуме поясняли, что норма не распространяется на случаи, когда без билета едет ребенок в сопровождении взрослых: при отказе от оплаты проезда ребенок и взрослый вместе должны выйти на ближайшей остановке.

Тот законопроект также разработал Минтранс. Бывший министр транспорта Евгений Дитрих отмечал, что в разных регионах России были случаи, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». Например, в феврале 2021 года в Кировской области кондуктор высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 руб. на билет, несмотря на то, что было позднее время, а температура на улице опустилась до минус 20 градусов.