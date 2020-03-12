Кабмин одобрил запрет высаживать из транспорта детей-безбилетников

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Правительство на заседании одобрило законопроект, в который входит запрет контролерам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних пассажиров без билетов. Об этом сообщил министр транспорта Евгений Дитрих, как передает ТАСС.

«Самая резонансная часть этого законопроекта состоит в том, что мы запрещаем <...>, когда кто-то, например контролеры, высаживают детей из автобусов в случае безбилетного проезда», — уточнил Дитрих.

Министр напомнил, что были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». По словам Дитриха, законопроект напрямую запрещает такие действия.

Рассмотренный и одобренный правительством пакет законопроектов регулирует отношения при оплате проезда в городском, наземном, электрическом и автобусном транспорте. Он должен подробнее прописать полномочия контролеров и детально урегулировать права граждан.

В отношении взрослых пассажиров законопроект правила, наоборот, ужесточил. Теперь регионы смогут на свое усмотрение разрешать контролерам требовать документы, удостоверяющие личность. Ранее это право было только у сотрудников правоохранительных органов.