Госдума запретила высаживать из общественного транспорта детей без билета

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Госдума приняла в заключительном чтении законопроект, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей, которые не оплатили проезд. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Проектом федерального закона установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица», — говорится в пояснительной записке к документу.

В Госдуме отметили, что новые нормы не будут распространяться на случаи, когда без билета едет ребенок в сопровождении взрослых — при отказе от оплаты проезда они вместе должны выйти на ближайшей остановке.

В марте 2020 года правительство одобрило законопроект, в который входит запрет контролерам общественного транспорта высаживать несовершеннолетних безбилетников. Экс-министр транспорта Евгений Дитрих тогда отмечал, что по стране были примеры, когда детей без билета высаживали посреди ночи «где-то за городом, в темноте, в грязь». Он указывал, что законопроект напрямую запрещает такие действия.