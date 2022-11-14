Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции

Израиль разочарован голосованием Украины в ООН, после того как Киев дважды за последние две недели поддержал антиизраильские резолюции. Об этом в своем Twitter сообщил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

«Поддержка Украиной резолюции ООН «Действия Израиля», отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда, крайне разочаровывает. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между нашими странами», — написал он.

12 ноября комитет ООН большинством голосов одобрил предложение Палестины о направлении в Международный суд ООН в Гааге запроса о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». Теперь соответствующая резолюция должна быть вынесена на голосование Генеральной ассамблеи ООН.

Итоги голосования ранее решительно осудил премьер-министр Израиля Яир Лапид. «Этот шаг не изменит реальности на местах, ничего не принесет палестинскому народу и может привести к эскалации», — сказал он.

Помимо этого, Украина проголосовала за резолюцию резолюцию «Риск распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке», которая также бьет по интересам Израиля: считается, что Израиль — единственное государство Ближнего Востока, обладающее ядерным оружием, хотя и не признает этот факт официально.

Голосование в ООН проходило на фоне возросших претензий Киева по поводу отказа Израиля поставлять летальное оружие на Украину. Так, 18 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев направит израильскому правительству официальную ноту и попросит его безотлагательно поставить системы ПВО и начать «качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий».

С призывом поставить вооружения Украине выступал и министр Израиля по делам диаспоры Нахман Шай. Однако Лапид назвал его точку зрения частным мнением, не совпадающим с официальной позицией государства.

Министр обороны Израиля Бени Ганц объяснял, что Израиль не может поставлять Украине свои системы ПВО, так как опустошит собственные запасы, а у страны нет мощностей для дополнительного производства.

Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чей блок победил на внеочередных парламентских выборах в начале ноября, также говорил в интервью MSNBC, что поддерживает решение не поставлять Украине оружие. «Всегда есть вероятность», что оружие, поставленное Израилем в любую зону боевых действий, «окажется в руках Ирана и применится против нас», пояснял Нетаньяху.