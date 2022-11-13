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Военная операция на Украине ,  
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Поселок в Курской области остался без света после обстрела

Поселок Краснооктябрьский в Курской области остался без света после обстрела
Фото: gubernator_46 / Telegram
Фото: gubernator_46 / Telegram

Поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

По предварительным данным, зафиксировано «семь прилетов».

«Пострадавших нет, однако осколками посечено трехэтажное жилое здание, в нем разбито около 20 окон», — написал он.

После обстрела в Краснооктябрьском загорелись гаражи и хозяйственные постройки. Кроме того, снарядами повреждены объекты энергоснабжения, из-за чего поселок обесточен.

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины.

Губернатор с начала военных действий на Украине неоднократно сообщал об обстрелах области, в том числе Краснооктябрьского.

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Накануне, по его словам, украинские военные сбросили с дрона самодельное взрывное устройство на электроподстанцию в Глушковском районе. В результате незначительные повреждения получило оборудование, из жителей никто не пострадал. Часть домов в некоторых поселках осталась без света. Позднее электроснабжение восстановили.

Теги
Роман Старовойт Курская область обстрел
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