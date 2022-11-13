Глава венгерской партии пригласил Польшу встретиться на «общей границе»

В Венгрии намекнули Польше на раздел Украины и пригласили встретиться на «общей границе»

Ласло Тороцкаи (Фото: Tamas Kovacs / EPA / ТАСС)

Глава венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи поздравил Польшу с Днем независимости и пожелал встретиться на «общей границе».

«Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!» — написал Тороцкаи в своем Twitter.

К посту он также прикрепил фото, на котором пограничники стоят на Ужокском перевале, где в 1939 году проходила польско-венгерская граница, и жмут друг другу руки.

Сейчас между Польшей и Венгрией нет общей границы, между ними находятся Словакия и Украина. Однако польско-венгерская граница существовала с марта 1939 года. В том году Венгрия заняла Закарпатье, которое было частью Чехословакии. В 1945 году по итогам войны в Москве было подписано соглашение о вхождении Закарпатья в состав Украинской ССР.

Еще в марте вице-премьер Украины Ирина Верещук предполагала, что венгерские власти своей политикой могут добиваться перехода под свой контроль Закарпатья. Летом глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что Будапешт готов, если понадобится, принять меры для спасения и защиты венгров, живущих в Закарпатской области.