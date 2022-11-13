Глава МИД Франции заявила о необходимости большей автономии от США

Европе нужно добиться большей автономии от США, чтобы не оглядываться на результаты каждых выборов. Об этом в интервью газете Le Parisien заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

«Я просто скажу, что если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии», — сказала Колонна, отметив, что большая автономия не значит дистанцирование от Вашингтона.

8 ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Членам Республиканской партии не удалось набрать большинства даже в Палате представителей. При этом подсчет голосов пока продолжается. Судьба Сената будет решаться 6 декабря во втором туре выборов в Джорджии.

Колонна, комментируя результаты американских выборов, заявила, что республиканцы «продемонстрировали не столь выдающиеся результаты, как ожидалось».