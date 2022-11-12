На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Сообщений о взрывах не поступало

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По всей территории Украины звучат сигналы воздушной тревоги, следует из данных официального ресурса по оповещению.

Власти призывают жителей областей проследовать в укрытия. Сообщений о взрывах не поступало.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с 10 октября. За два дня до этого на Крымском мосту взорвался грузовик, Россия обвинила в организации взрыва украинские спецслужбы. Минобороны не раз отчитывалось об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал причастность Киева к взрыву на Крымском мосту.

Зеленский говорил, что к началу ноября повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. Украинские власти предупреждали о перебоях с электричеством, во многих регионах страны ограничили потребление электроэнергии. В Киеве и ряде других украинских регионов решили ввести экстренные отключения света.