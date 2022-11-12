Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия для победы

Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассчитывает, что в зону российской военной операции на Украине в ближайшее врем поступят самые современные образцы вооружения, которые позволят «одержать победу». Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

Рогозин отметил, что Россия «долго запрягает», но «быстро поедет».

«Поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев все-таки оборонно-промышленный комплекс России поставит и в Вооруженные силы Российской Федерации, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — сказал он.

Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что страна выдержит «этот некий период раскачки».

Рогозин занимал пост главы «Роскосмоса» с 2018 года, в июле 2022 года он ушел с этой должности. После этого в Кремле обещали его «своевременно трудоустроить». «Ведомости» писали, что Рогозин может стать полномочным представителем президента в новом федеральном округе — Крымском. К ноябрю о каких-либо назначениях экс-главы «Роскосмоса» не сообщалось. В конце октября Рогозин прибыл «на передовую» спецоперации на Украине. Бывший чиновник публиковал фотографии с фронта, на которых запечатлен с автоматом в руках и в военной форме с нашивкой, из которой следует, что он взял позывной «Космос».

Рогозин обратил внимание, что требования федеральных законов о закупках приводит к покупке самого дешевого, а не самого лучшего вооружения, в том числе стрелкового. Он призвал перестать «играть в демократию» и вместо этого перейти к «жестким директивным указаниям и решениям по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит для победы на фронте». Экс-глава «Роскосмоса» привел в пример США, которые, по его словам, наоборот, закупают самое эффективное оружие.

Накануне Рогозин объявил, что возглавил в зоне военной операции добровольческую группу советников под названием «Царские волки», она будет оказывать военно-техническую поддержку военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.