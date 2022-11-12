Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
«Носороги на черепашьих бегах»: как оценить потенциал художника РБК Стиль и Tinkoff Private, 22:52
Херсонские власти опровергли перенос столицы в Геническ Политика, 22:49
Митрополит Тихон увидел возможность мира на Украине «по воле Божьей» Политика, 22:25
Зеленский назвал адом бои в Донбассе Политика, 22:14
Насколько хорошо вы знаете правила этикета. Интеллигентный тест РБК и ГАЛС, 22:03
Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия Политика, 21:54
Вторая за неделю российская гимнастка сменила спортивное гражданство Спорт, 21:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Спартак» обыграл «Локомотив» и ушел на зимний перерыв на втором месте Спорт, 21:31
Маск отказался от личного участия в бизнес-форуме в рамках G20 Технологии и медиа, 21:26
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 21:15
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:00
Блинкен оставил за Киевом решение, когда и о чем говорить с Россией Политика, 20:55
Украинские власти ввели комендантский час в Херсоне Политика, 20:36
«Венеция» проиграла в дебютном матче экс-тренера «Спартака» Ваноли Спорт, 20:34
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия

Рогозин выразил надежду на поставку в зону СВО самого современного оружия для победы
Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин (Фото: rogozin_do / Telegram)

Бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассчитывает, что в зону российской военной операции на Украине в ближайшее врем поступят самые современные образцы вооружения, которые позволят «одержать победу». Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

Рогозин отметил, что Россия «долго запрягает», но «быстро поедет».

«Поэтому ожидаем, что в течение ближайших месяцев все-таки оборонно-промышленный комплекс России поставит и в Вооруженные силы Российской Федерации, и, соответственно, в народное ополчение ЛНР и ДНР те системы оружия, которые позволят одержать победу», — сказал он.

Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что страна выдержит «этот некий период раскачки».

Рогозин занимал пост главы «Роскосмоса» с 2018 года, в июле 2022 года он ушел с этой должности. После этого в Кремле обещали его «своевременно трудоустроить». «Ведомости» писали, что Рогозин может стать полномочным представителем президента в новом федеральном округе — Крымском. К ноябрю о каких-либо назначениях экс-главы «Роскосмоса» не сообщалось.

В конце октября Рогозин прибыл «на передовую» спецоперации на Украине. Бывший чиновник публиковал фотографии с фронта, на которых запечатлен с автоматом в руках и в военной форме с нашивкой, из которой следует, что он взял позывной «Космос».

Рогозин обратил внимание, что требования федеральных законов о закупках приводит к покупке самого дешевого, а не самого лучшего вооружения, в том числе стрелкового. Он призвал перестать «играть в демократию» и вместо этого перейти к «жестким директивным указаниям и решениям по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит для победы на фронте». Экс-глава «Роскосмоса» привел в пример США, которые, по его словам, наоборот, закупают самое эффективное оружие.

Читайте на РБК Pro
Китайский Евросоюз: зачем компании из КНР скупают европейские порты Биатлонист Бьорндален: «Жизнь слишком коротка, чтобы перестать бороться» Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими Как СВО влияет на акции производителя HIMARS и других оборонных компаний

Накануне Рогозин объявил, что возглавил в зоне военной операции добровольческую группу советников под названием «Царские волки», она будет оказывать военно-техническую поддержку военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Теги
Дмитрий Рогозин Военная операция на Украине оружие
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Кремль не стал связывать визит Рогозина в Донбасс с кадровыми решениями
Политика
Приехавший в новые регионы Рогозин взял позывной «Космос»
Политика
Рогозин объявился на передовой в Запорожье и вспомнил мечту о Славянске
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter