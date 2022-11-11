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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения света

Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

В Киеве решили провести экстренные отключения света, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«По распоряжению национальной энергетической компании «Укрэнерго» в Киеве применяются экстренные отключения света. Стабилизационные графики пока не действуют», — говорится в сообщении.

Об экстренном отключении света также предупредили власти Киевской области со ссылкой на ДТЭК «Киевские региональные электросети».

Накануне «Укрэнерго» сообщал, что 11 ноября по плану отключения электричества будут по всей Украине, больше всего ограничений — в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

«Режим плановых отключений будет действовать: с 5:00 до 23:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях. С 15:00 до 20:00 во всех других областях Украины», — уточнялось в телеграм-канале компании.

Отключения электричества на Украине происходят после российских ударов по украинской энергоинфраструктуре. Минобороны России с 10 октября сообщало об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Президент Владимир Зеленский заявил о повреждении 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что город может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления.

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Киев отключение света Киевская область Украина
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