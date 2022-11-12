Энергетики увидели риск роста сроков отключений света в Киеве в холода

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С наступлением холодов в Киеве может увеличиться продолжительность отключений света, если пропускная способность сети останется на текущем уровне, сообщил исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук во время национального телемарафона, передает Business.ua.

По его словам, каждые 5–7 градусов понижения температуры воздуха в среднем дадут рост потребления на 10%. Если специалисты ДТЭК не успеют провести ремонт до похолодания и увеличить объемы подаваемой электроэнергии, то отключения станут более длительными. Пока нельзя сказать, сколько это будет — шесть, семь часов или смогут уложиться в те же четыре часа, отмечает Сахарук.

Он подчеркнул, что сейчас ДТЭК ищет решение, как избежать перегрузок в электросистеме. «Если «Укрэнерго» будет увеличивать возможность электроэнергии, которая будет передаваться в Киев, то мы постараемся уменьшить промежутки времени, в течение которых люди будут без света», — заверил глава энергетической компании.

Отключения электричества на Украине происходят после российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Минобороны России с 10 октября сообщало об ударах по системам военного управления и энергетики Украины. Это произошло спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет Киев.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, к началу ноября повреждено 40% энергетической инфраструктуры — в первую очередь теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей и гидроэлектростанций. Мэр Киева Виталий Кличко допускал, что город может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления.

В связи с этим в городе и ряде других украинских регионов решили ввести экстренные отключения света. «Перегрузка может стать причиной новых повреждений и увеличения сроков ремонта, поэтому аварийные отключения предотвращают необходимость применять еще большие объемы ограничений. После стабилизации ситуации в этих регионах продолжат действовать плановые отключения», — пояснила «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.