КНДР отработала удар по «авиабазам врагов» из-за учений США и Южной Кореи

ЦТАК: КНДР отработала удары по «авиабазам врагов» в ответ на учения США и Южной Кореи

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея отработала нанесение ракетных ударов по базам противника в ответ на совместные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи Vigilant Storm. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство со ссылкой на отчет Генерального штаба Корейской народной армии.

Ответные действия северокорейской армии проходили со 2 по 5 ноября. КНДР запускала баллистические ракеты из провинции Северный Пхеньян по необитаемому острову, который имитировал авиабазу противника.

«Все ответные военные операции успешно достигли намеченных целей, а также удовлетворительно оценена высокая способность нашей армии к военной операции», — заключили в КНДР.

КНДР осудила американские учения. «Масштабные объединенные воздушные учения врагов в самом деле являются открытой провокацией, намеренно обостряющей напряженность в регионе, в частности, весьма опасными военными учениями яркого агрессивного характера, прямо нацеленными на наше государство», — говорится в сообщении госагентства.

С 31 октября по 4 ноября Южная Корея проводила совместные с США воздушные учения Vigilant Storm. В них были задействованы более 240 самолетов, в том числе усовершенствованные американские истребители-стелс F-35A. В КНДР учения считают подготовкой ко вторжению, Южная Корея и США заверяют, что они носят оборонительный характер.

3 ноября в Пентагоне встречались министры обороны США и Южной Кореи Ллойд Остин и Ли Чжон Соп. Там в связи с продолжающимися пусками КНДР они решили продлить учения Vigilant Storm до 5 ноября. Также главы Минобороны США и Южной Кореи пригрозили, что в случае любой ядерной атаки со стороны Северной Кореи положат конец режиму Ким Чен Ына.