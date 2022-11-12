СКЦ ООН: 11 ноября из портов Украины вышли четыре сухогруза со 120 тыс. т зерна

СКЦ сообщил о выходе четырех сухогрузов со 120 тыс. т зерна из Украины

Из портов Украины в рамках зерновой сделки 11 ноября вышли четыре судна с пшеницей и кукурузой, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

На их борту — 120 тыс. т продовольствия, которое доставят в Китай, Италию и Турцию, указали в СКЦ.

Пять сухогрузов направляются в сторону украинских портов после прохождения морского гуманитарного коридора, еще 76 судов ждут разрешения, чтобы зайти в порты. Семь груженых кораблей готовятся к досмотру в территориальных водах Турции.

«По состоянию на 11 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 10 288 535 т. Всего на данный момент было разрешено движение 892 судов: 450 на прибытие в украинские порты и 442 — на выход из них», — добавили в СКЦ (цитата по «Интерфаксу»).

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в Стамбуле в июле. Соглашение включало две части: обеспечение безопасного морского коридора для вывоза зерна из Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничение на экспорт российской сельхозпродукции.



Действие соглашения истекает 19 ноября. Турция указывала, что предложит продлить его на год. Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц также призвали продлить работу соглашения, но на какой срок, не указывали.

Москва отмечала, что пока выполняется только первая часть сделки, а ограничения на экспорт российской продукции не сняты. 11 ноября в ООН прошла встреча с российской стороной по этому вопросу. Организация сообщила, что был достигнут прогресс, и на следующей неделе возможны поставки российский удобрений в Африку.