Власти отвергли данные о взрыве Антоновского моста в Херсоне

Херсонское правительство утверждает, что мост через Днепр у Херсона находится в прежнем состоянии, он не был взорван. При этом телеграм-каналы и военкор Коц сообщил о двух взорванных пролетах моста, опубликованы фотографии и видео

Антоновский мост в Херсоне (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Антоновский мост в Херсоне не был взорван, заявил «Интерфаксу» глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев.

«Антоновский мост не взорван. Он в прежнем состоянии», — сказал он.

О взрыве Антоновского моста ранее сообщил, в частности, телеграм-канал Baza, уточняя, что инцидент произошел в ночь на 11 ноября. Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видеозапись у моста.

«Два обрушенных пролета Антоновского моста, вероятно, он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег», — написал он.

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