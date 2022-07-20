Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 56,45 (-0,71) Инвестиции, 19 июл, 15:59
Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 55,44 (-1,12) Инвестиции, 19 июл, 15:59
Более трети россиян заявили, что им мешают копить импульсивные покупки Общество, 06:02
Киссинджер предостерег Байдена от бесконечной конфронтации с Китаем Политика, 05:46
Глава британских ВМФ назвал Россию непосредственной угрозой Политика, 05:06
Bloomberg узнал о предложении ЕС сократить потребление газа на 15% Политика, 04:17
В Китае обнаружили случай заражения бубонной чумой Общество, 04:16
Netflix потерял вдвое меньше платных подписчиков, чем прогнозировал Технологии и медиа, 03:30
Власти Москвы и Петербурга предупредили о дожде, грозе и сильном ветре Общество, 03:25
Ушаков сообщил, когда примут решение о формате участия Путина в G20 Политика, 02:55
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
ИКАО признала ложными данные о бомбе на борту Ryanair с Протасевичем Политика, 02:42
В Белом доме сравнили визит Путина в Иран с изоляцией Политика, 02:06
Путин понадеялся на отмену ограничений на экспорт российского зерна Политика, 01:53
Путин предложил Европе запустить «Севпоток-2» для решения кризиса Политика, 01:41
Путин обвинил Киев в нежелании выполнять стамбульские договоренности Политика, 01:23
Путин предупредил о взлете цен до небес из-за потолка стоимости нефти Политика, 01:16
Общество ,  
0 

Более трети россиян заявили, что им мешают копить импульсивные покупки

Причиной спонтанных покупок свыше половины опрошенных (57%) назвали усталость и недосып. Среди других причин — голод, домашние ссоры и завал на работе
Фото: Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Более трети опрошенных россиян (37%) заявили, что регулярно откладывать деньги им мешают импульсивные траты, говорится в исследовании «Сбербанк Страхование жизни» и консалтинговой компании UXSSR.

Среди других причин 30% опрошенных назвали отсутствие плана и мотивации, а 19% не хватает системного подхода. Еще 14% заявили, что попросту забывают направлять деньги в копилку.

Респондентов также спросили, в чем причина их спонтанных покупок. На этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответа. Более половины (57%) опрошенных назвали причиной импульсивных трат усталость и недосып. Голод и плохое настроение отметили 55% респондентов. Далее следуют семейные ссоры (24%) и завал на работе (23%). А 18% респондентов заявили, что им удается воздерживаться от импульсивных покупок.

Опрос проводился в июле по e-mail-рассылке. В нем участвовали 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет.

Россияне назвали размер накоплений для достойного будущего детей
Финансы
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Всего о том, что они копят деньги, сообщили 86% опрошенных. При этом почти четверть (24%) из них откладывают каждый месяц, а 37% — время от времени. Еще четверти (25%) редко, но удается направлять деньги в копилку, а 14% не делают этого совсем.

Свыше трети респондентов (35%) считают, что в первую очередь нужно сформировать подушку безопасности. Еще 33% копят на покупку недвижимости или автомобиля, 18% — на образование детей и их будущее. 14% опрошенных откладывают на открытие своего бизнеса.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images «Я нынешний был бы противен себе в 20 лет»: как отдыхает Билл Гейтс
Статьи
Pro
Как найти общий язык со своим ребенком: рассказывает Юлия Гиппенрейтер
Саммари
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Как побороть забывчивость: пять советов для хорошей памяти
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Pro
Фото: Laurence Griffiths / Getty Images «Не надо клеить логотип на все подряд»: пять уроков маркетинга от Nike
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Заказы из зарубежных магазинов все равно приходят. Как это получается
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как технологический сектор Китая потерял $2 трлн капитализации
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Как облегчить симптомы аллергии и можно ли ее вылечить
Статьи

Как следует из опроса SuperJob, который проводился в ноябре—декабре прошлого года, у 43% опрошенных россиян нет никаких сбережений. Те, у кого они есть, смогут прожить на накопления разное количество времени. Так, для 13% респондентов сбережений хватит меньше чем на месяц, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года. Больше года прожить на накопления смогут лишь 7%.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Левинская
Опрос сбережения накопления
Материалы по теме
Россияне назвали необходимый для накоплений в старости доход
Общество
Вдвое больше россиян стали считать рубль лучшей валютой для сбережений
Финансы
Россияне рассказали, сколько накопили на черный день
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter