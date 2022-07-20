Более трети россиян заявили, что им мешают копить импульсивные покупки
Более трети опрошенных россиян (37%) заявили, что регулярно откладывать деньги им мешают импульсивные траты, говорится в исследовании «Сбербанк Страхование жизни» и консалтинговой компании UXSSR.
Среди других причин 30% опрошенных назвали отсутствие плана и мотивации, а 19% не хватает системного подхода. Еще 14% заявили, что попросту забывают направлять деньги в копилку.
Респондентов также спросили, в чем причина их спонтанных покупок. На этот вопрос можно было дать несколько вариантов ответа. Более половины (57%) опрошенных назвали причиной импульсивных трат усталость и недосып. Голод и плохое настроение отметили 55% респондентов. Далее следуют семейные ссоры (24%) и завал на работе (23%). А 18% респондентов заявили, что им удается воздерживаться от импульсивных покупок.
Опрос проводился в июле по e-mail-рассылке. В нем участвовали 1,2 тыс. респондентов старше 18 лет.
Всего о том, что они копят деньги, сообщили 86% опрошенных. При этом почти четверть (24%) из них откладывают каждый месяц, а 37% — время от времени. Еще четверти (25%) редко, но удается направлять деньги в копилку, а 14% не делают этого совсем.
Свыше трети респондентов (35%) считают, что в первую очередь нужно сформировать подушку безопасности. Еще 33% копят на покупку недвижимости или автомобиля, 18% — на образование детей и их будущее. 14% опрошенных откладывают на открытие своего бизнеса.
Как следует из опроса SuperJob, который проводился в ноябре—декабре прошлого года, у 43% опрошенных россиян нет никаких сбережений. Те, у кого они есть, смогут прожить на накопления разное количество времени. Так, для 13% респондентов сбережений хватит меньше чем на месяц, 18% — от одного до двух месяцев, 11% — от трех месяцев до полугода, 8% — от полугода до года. Больше года прожить на накопления смогут лишь 7%.