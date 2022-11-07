Россияне рассказали, сколько им нужно денег для счастья

Опрос SuperJob: россиянам для счастья в среднем нужно около 205 тыс. руб. в месяц

Среднестатистическому россиянину для счастья нужно 205 тыс. руб. в месяц— на 8% больше, чем полгода назад. Мужчины оказались более требовательны, чем женщины (226 тыс. против 182 тыс.)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В среднем россиянам для того, чтобы ощущать себя счастливыми, нужно 205 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob. За полгода этот показатель вырос почти на 8% — в апреле для счастья среднестатистическому россиянину требовалось 190 тыс. руб.

Мужчины оказались более требовательны, чем женщины: чтобы быть счастливыми, россиянам надо 226 тыс. руб., в то время как россиянкам — 182 тыс. руб. Наблюдается рост запроса вместе с возрастом опрашиваемых: если молодежи для счастья нужно 150 тыс. руб., то россиянам старше 45 лет хотелось бы иметь 222 тыс. руб. Также размер суммы зависит от уровня дохода респондента: так, россиянам с ежемесячной зарплатой до 50 тыс. руб для счастья достаточно 160 тыс. руб., а те, кто зарабатывает от 80 тыс. руб., оценивают счастье в среднем в 255 тыс.

Больше всего денег для счастья хотели бы иметь москвичи (250 тыс. руб.), ростовчане (205 тыс.), жители Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени (по 200 тыс.), петербуржцы (197 тыс.) и россияне из Хабаровска и Новосибирска (по 195 тыс.). Наиболее скромные денежные притязания среди мегаполисов в октябре — в Ижевске (155 тыс.), Рязани (152 тыс.) и Оренбурге (150 тыс.). Последние два города замыкали список и полгода назад.

За полгода счастье «подешевело» в Новокузнецке на 10 тыс. руб., в Кемерове и Ижевске — на 5 тыс. В остальных городах запросы за шесть месяцев выросли, больше всего в относительном выражении — в Новосибирске (плюс 10%), Москве (плюс 9%) и Краснодаре (плюс 8%).