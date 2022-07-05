Каждый шестой родитель в России согласился на спонтанные покупки детям

Только каждый шестой родитель в России готов купить ребенку какой-либо товар по первой его просьбе, в то же время 84% россиян отказались от спонтанных покупок, следует из результатов опроса компаний СДЭК и «Росгосстрах Жизнь» (есть у РБК).

Одна из причин отказа от спонтанных покупок — слишком высокая нагрузка на семейный бюджет. Например, 69% россиян не готовы оплатить ребенку путешествие «здесь и сейчас», 63% — игровой ноутбук, 54% — игровую консоль, 41% — смартфон, 37% — электросамокат.

Опрос проводился с 1 по 14 июня среди 1,5 тыс. жителей всех федеральных округов России, у которых есть дети. Из них 51% — женщины, а 49% — мужчины.

Еще одна причина, по которой родители отказываются покупать детям какие-либо товары, состоит в том, что это может негативно повлиять на их физическое или психологическое состояние. Так, 62% респондентов считают, что их ребенок будет слишком долго и часть играть в ноутбук и это собьет его режим, 57% опрошенных то же самое думают про игровую консоль и смартфон. А 49% родителей опасаются покупать детям электросамокат, так как, по их мнению, кататься на них может быть опасно.

Результаты опроса также показали, что дети больше половины респондентов (53%) нарушают договоренности по использованию гаджетов и компьютера, причем 20% родителей сталкиваются с такой проблемой постоянно, а 33% — «время от времени». Примечательно, что реже с такой проблемой сталкиваются родители детей в возрасте шести-семи лет, восьми-десяти лет и 10-12 лет.

Те взрослые, которые все-таки готовы купить ребенку желаемый товар или услугу, отмечают, что это возможно при определенных условиях. Например, 47% опрошенных согласятся, если ребенок в течение определенного периода будет получать хорошие оценки в школе, 44% — если будет помогать дома с уборкой, 32% — если вложит в покупку свои карманные деньги, а 31% — если прочитает определенное количество книг по программе.

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Говоря об объеме трат, то больше половины родителей готовы тратить на развлечения своих детей в среднем 5-10 тыс. руб. в месяц, 24% — до 5 тыс. руб. в месяц, каждый шестой — 10-20 тыс. руб. в месяц, 5% — от 20 тыс. руб. в месяц.

Каждый второй россиянин (51%) тратит на содержание ребенка — покупку еды, одежды, игрушек, оплату кружков — до 30 тыс. руб. в месяц, показал опрос страховых компаний «Росгосстрах Жизнь» и «Росгсосстрах». В то же время в семьях с двумя детьми 60% родителей тратят на содержание обоих детей от 30 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц, а в семьях с тремя и более детьми треть респондентов тратят 50–75 тыс. руб. в месяц.