«Коммерсантъ» узнал о росте поставок вина из Узбекистана в 4,5 раза

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 61 (-0,24) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 61,24 (+0,18) Инвестиции, 10 ноя, 16:00
Как устроено углеродное регулирование в Азии и на Ближнем Востоке РБК и Сбер, 10:24
Пожар на складах в Алма-Ате. Видео Общество, 10:23
В Мелитополе на замминистра Запорожской области совершили покушение Политика, 10:20
Хет-трик россиянина помог «Каролине» одержать крупнейшую победу в сезоне Спорт, 10:18
В Москве состоялась выставка-форум «Сделано в России» Пресс-Центр, 10:17
Кредиты для бизнеса: цифровое переосмысление Пресс-Центр, 10:17
Восход бриткоина: станут ли криптовалюты мейнстримом при Риши Сунаке Pro, 10:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Евгения Медведева нанесет первый удар по мячу в дерби «Динамо» — ЦСКА Спорт, 10:14
«Коммерсантъ» узнал о росте поставок вина из Узбекистана в 4,5 раза Бизнес, 10:14
Профилактика осложнений во время лечения онкологии РБК +, 10:14
«Ак Барс» проиграл нижегородскому «Торпедо» в 1000-м матче в КХЛ Спорт, 10:14
NYT узнала о разногласиях в США по поводу условий мира на Украине Политика, 10:12
Русский язык исключили из учебной программы детских садов и школ Киева Политика, 10:07
Кто переезжает из Москвы за город: новаторы-гедонисты и семьи с детьми Недвижимость, 10:02
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» узнал о росте поставок вина из Узбекистана в 4,5 раза

«Коммерсантъ»: импорт вин из Узбекистана в Россию с января по сентябрь вырос в 4,5 раза
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

С января по сентябрь российские дистрибьюторы нарастили ввоз недорогих вин из Узбекистана, за данный период было ввезено почти 847 тыс. л тихих и крепленых вин, что в 4,5 раза больше, чем год назад, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. Причем больше всего вина было импортировано с июля по сентябрь — более 515 тыс. л.

Лидером по импорту вин из Узбекистана стала компания «Винно-коньячный трест» (ВКТ), которому принадлежит несколько алкогольных брендов, частью из них владел поставщик из Армении — «Ереванский коньячный дом». Кроме того, ВКТ получил декларации соответствия на вина и коньяки комбината «Ташкентвино». Средняя цена продукции «Ташкентвина» объемом 0,75 л в российских магазинах от 250 до 300 руб., отмечает «Коммерсантъ».

Компания «Мистраль Алко», известная как поставщик абхазских вин, поставила меньшую часть вин из Узбекистана.

На втором месте по темпам прироста поставок вин в Россию за три квартала оказалась Южная Осетия. За данный период из страны было вывезено более 1,25 млн л, импорт вырос на 50% год к году. По данным участников рынка, в основном это вина компании «Иронсан», средняя цена за бутылку 0,75 л. от 531 руб.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания X5 Group, владеющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», стала лидером среди других импортеров алкоголя в Россию с января по сентябрь. Импорт вина вырос на 31% год к году, до 21,6 млн л., всех спиртных напитков — до 24 млн л. В X5 Group сообщили о расширении ассортимента и географии импорта, в том числе из Армении, Азербайджана, Грузии и Турции. Кроме того, выросла линейка ввозимых товаров под собственными брендами.

На втором месте оказалась алкогольная компания Luding Group, которая нарастила импорт вина на 13% и ввезла 20,3 млн л. Структура Bacardi импортировала 15,5 млн л (рост на 38%).

Читайте на РБК Pro
«Бывало и хуже»: что не надо говорить расстроенному человеку
Сколько сладостей можно есть в день
Китайский Евросоюз: зачем компании из КНР скупают европейские порты
В каких случаях сделка вызовет большие подозрения у следователей

Теги
Узбекистан Вино ввоз алкоголя Абхазия алкоголь
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минпромторг разрешил параллельный импорт алкоголя в Россию
Экономика
Производители алкоголя выступили против параллельного импорта
Бизнес
Владелец «Пятерочки» обогнал других поставщиков по импорту вина
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter