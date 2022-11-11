«Коммерсантъ» узнал о росте поставок вина из Узбекистана в 4,5 раза

«Коммерсантъ»: импорт вин из Узбекистана в Россию с января по сентябрь вырос в 4,5 раза

Фото: Владислав Шатило / РБК

С января по сентябрь российские дистрибьюторы нарастили ввоз недорогих вин из Узбекистана, за данный период было ввезено почти 847 тыс. л тихих и крепленых вин, что в 4,5 раза больше, чем год назад, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. Причем больше всего вина было импортировано с июля по сентябрь — более 515 тыс. л.

Лидером по импорту вин из Узбекистана стала компания «Винно-коньячный трест» (ВКТ), которому принадлежит несколько алкогольных брендов, частью из них владел поставщик из Армении — «Ереванский коньячный дом». Кроме того, ВКТ получил декларации соответствия на вина и коньяки комбината «Ташкентвино». Средняя цена продукции «Ташкентвина» объемом 0,75 л в российских магазинах от 250 до 300 руб., отмечает «Коммерсантъ».

Компания «Мистраль Алко», известная как поставщик абхазских вин, поставила меньшую часть вин из Узбекистана.

На втором месте по темпам прироста поставок вин в Россию за три квартала оказалась Южная Осетия. За данный период из страны было вывезено более 1,25 млн л, импорт вырос на 50% год к году. По данным участников рынка, в основном это вина компании «Иронсан», средняя цена за бутылку 0,75 л. от 531 руб.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что компания X5 Group, владеющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», стала лидером среди других импортеров алкоголя в Россию с января по сентябрь. Импорт вина вырос на 31% год к году, до 21,6 млн л., всех спиртных напитков — до 24 млн л. В X5 Group сообщили о расширении ассортимента и географии импорта, в том числе из Армении, Азербайджана, Грузии и Турции. Кроме того, выросла линейка ввозимых товаров под собственными брендами.

На втором месте оказалась алкогольная компания Luding Group, которая нарастила импорт вина на 13% и ввезла 20,3 млн л. Структура Bacardi импортировала 15,5 млн л (рост на 38%).