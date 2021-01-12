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Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела «Нового величия»

Мосгорсуд сократил сроки лишения свободы для осужденных по делу «Нового величия». Адвокаты считают дело результатом провокации, ранее президент пообещал СПЧ повторно ознакомиться с делом
Петр Карамзин
Петр Карамзин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия» Петру Карамзину и Руслану Костыленкову, сократив их сроки на три месяца. Они получили шесть лет и три месяца и шесть лет и девять месяцев лишения свободы соответственно. Такое решение вынесла коллегия из трех судей, рассмотрев апелляцию их защиты на приговор Люблинского суда Москвы.

Приговоры остальным фигурантам оставили без изменений.

Ранее Крюков, Карамзин и Костыленков получили шесть, шесть с половиной и семь лет колонии соответственно. Остальные фигуранты дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова приговорены к условным срокам от четырех до шести с половиной лет, Мосгорсуд оставил их наказание в силе.

Семеро фигурантов дела (плюс двое обвиняемых, чьи дела были выделены в отдельное производство из-за признания вины, и сбежавший из-под домашнего ареста на Украину Сергей Гаврилов) обвиняются в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Следствие и прокуратура утверждали, что молодые люди были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков» и объединились для «подготовки конституционного переворота с последующим захватом власти». Обвиняемые якобы выезжали на тренировки с оружием и «коктейлями Молотова» в Подмосковье.

Во время судебного процесса один из фигурантов дела, Костыленков, рассказывал о пытках после задержания.

Путин пообещал СПЧ снова ознакомиться с делом «Нового величия»
Политика
Владимир Путин

Адвокаты настаивали, что дело стало результатом провокации. В Telegram-чат, где будущие обвиняемые общались на политические темы, были внедрены трое оперативников центра «Э» МВД и один агент силовиков под псевдонимом Руслан Д., который, по сути, и был инициатором создания движения «Новое величие». Именно он составил устав организации (включив туда пункты, впоследствии признанные экстремистскими), инициировал покупку оружия и выезды в лес для боевой подготовки.

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В материалах дела Руслан Д. обозначен как Александр Константинов; на допросе во время суда он заявлял, что внедрился в чат и сдал его участников силовикам ради развлечения: «Мое хобби — коллекционировать некоторые виды людей». Как установила впоследствии защита обвиняемых, под именами Руслан Д. и Александр Константинов может скрываться гражданин Молдавии Родион (Раду) Зелинский.

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Дело получило резонанс в 2018 году, когда все фигуранты дела (включая несовершеннолетнюю на момент ареста Анну Павликову и 18-летнюю Марию Дубовик) находились под стражей. Тогда их матери записали видеообращение к президенту и подробно рассказали об обстоятельствах их задержания, а активисты провели «Марш матерей» в поддержку обвиняемых.

В декабре 2020 года во время встречи с членами президентского Совета по правам человека президент Владимир Путин пообещал им повторно ознакомиться с делом «Нового величия».

Автор
Маргарита Алехина
"Новое величие" пытки
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