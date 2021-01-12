Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела «Нового величия»

Мосгорсуд сократил сроки лишения свободы для осужденных по делу «Нового величия». Адвокаты считают дело результатом провокации, ранее президент пообещал СПЧ повторно ознакомиться с делом

Петр Карамзин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия» Петру Карамзину и Руслану Костыленкову, сократив их сроки на три месяца. Они получили шесть лет и три месяца и шесть лет и девять месяцев лишения свободы соответственно. Такое решение вынесла коллегия из трех судей, рассмотрев апелляцию их защиты на приговор Люблинского суда Москвы.

Приговоры остальным фигурантам оставили без изменений.

Ранее Крюков, Карамзин и Костыленков получили шесть, шесть с половиной и семь лет колонии соответственно. Остальные фигуранты дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова приговорены к условным срокам от четырех до шести с половиной лет, Мосгорсуд оставил их наказание в силе.

Семеро фигурантов дела (плюс двое обвиняемых, чьи дела были выделены в отдельное производство из-за признания вины, и сбежавший из-под домашнего ареста на Украину Сергей Гаврилов) обвиняются в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Следствие и прокуратура утверждали, что молодые люди были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков» и объединились для «подготовки конституционного переворота с последующим захватом власти». Обвиняемые якобы выезжали на тренировки с оружием и «коктейлями Молотова» в Подмосковье.

Во время судебного процесса один из фигурантов дела, Костыленков, рассказывал о пытках после задержания.