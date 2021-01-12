Мосгорсуд смягчил приговор фигурантам дела «Нового величия»
Мосгорсуд смягчил приговор двум фигурантам дела «Нового величия» Петру Карамзину и Руслану Костыленкову, сократив их сроки на три месяца. Они получили шесть лет и три месяца и шесть лет и девять месяцев лишения свободы соответственно. Такое решение вынесла коллегия из трех судей, рассмотрев апелляцию их защиты на приговор Люблинского суда Москвы.
Приговоры остальным фигурантам оставили без изменений.
Ранее Крюков, Карамзин и Костыленков получили шесть, шесть с половиной и семь лет колонии соответственно. Остальные фигуранты дела — Дмитрий Полетаев, Максим Рощин, Мария Дубовик и Анна Павликова приговорены к условным срокам от четырех до шести с половиной лет, Мосгорсуд оставил их наказание в силе.
Семеро фигурантов дела (плюс двое обвиняемых, чьи дела были выделены в отдельное производство из-за признания вины, и сбежавший из-под домашнего ареста на Украину Сергей Гаврилов) обвиняются в создании экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК). Следствие и прокуратура утверждали, что молодые люди были «противниками президента Владимира Путина и всех без исключения российских силовиков» и объединились для «подготовки конституционного переворота с последующим захватом власти». Обвиняемые якобы выезжали на тренировки с оружием и «коктейлями Молотова» в Подмосковье.
Во время судебного процесса один из фигурантов дела, Костыленков, рассказывал о пытках после задержания.