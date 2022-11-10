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Рогов объяснил взрывы в Мелитополе плановой тренировкой армии

Рогов: жители Мелитополя слышали взрывы из-за плановой тренировки армии и Росгвардии
Владимир Рогов
Владимир Рогов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Взрывы, которые услышали жители Мелитополя, прозвучали на плановой тренировке подразделений российской армии и Росгвардии, уточнил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Примерно за час до этого чиновник сообщил, что в городе было слышно несколько взрывов. «В Мелитополе громко. <...> Природа взрывов уточняется», — написал он.

После присоединения Запорожской области к России Мелитополь временно стал столицей субъекта, так как город Запорожье находится под контролем Украины. За последние месяцы Мелитополь неоднократно подвергался атакам ВСУ.

3 ноября «РИА Новости» сообщило, что в Мелитополе сработала система ПВО. Корреспондент агентства рассказал о пяти-шести взрывах.

В октябре в городе также произошло несколько терактов. 25 октября у здания запорожской телекомпании ЗАТВ взорвался автомобиль, в котором находилось самодельное взрывное устройство. В итоге пострадали шесть человек, в том числе сотрудники телекомпании.

 

Теги
Росгвардия Мелитополь Владимир Рогов Запорожская область
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