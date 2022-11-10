ЦБ вышел из капитала Московского индустриального банка

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Государство в лице Росимущества стало собственником 100% акций Московского индустриального банка (МИнБанка), Банк России перестал быть его акционером. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«АО «МИнБанк» будет продолжать работу в стандартном режиме и исполнять все свои обязательства перед клиентами. Сохраняет свое действие ранее принятое решение Банка России о гарантировании непрерывности его деятельности», — заявили в Центробанке.

Там напомнили, что присоединение МИнБанка к оборонному Промсвязьбанку ожидается не позднее мая 2023 года

В январе 2019 года Центробанк объявил о санации МИнБанка через Фонд консолидации банковского сектора. Проблемы у кредитной организации накопились из-за финансирования девелоперских и промышленных проектов. По данным ЦБ, дыра в банке (дисбаланс между активами и пассивами) составила 94 млрд руб. До санации акционерный капитал МИнБанка был разделен между разными собственниками, доли которых не превышали 9%, еще 12,4% принадлежали руководителю банка Абубакару Арсамакову (умер от коронавируса в ноябре 2020 года) и его семье.

В апреле 2021 года регулятор сообщил, что рассматривает возможность передачи 100% акций МИнБанка в Росимущество, чтобы в дальнейшем присоединить актив к Промсвязьбанку. В мае 2022 года Банк России определился со способом присоединения. Для этого предполагается пополнить капитал МИнБанка и передавать акции через цепочку собственников. В ЦБ указали, что планируют перевести 100% акций банка Агентству по страхованию вкладов за 1 руб. в качестве имущественного взноса, а затем передать бумаги государству, чтобы в дальнейшем влить в капитал Промсвязьбанка.

Одновременно регулятор планировал выделить 34,9 млрд руб. на докапитализацию МИнБанка, чтобы «справедливая стоимость его активов соответствовала объему его обязательств». По состоянию на 1 февраля капитал банка составлял минус 12,3 млрд руб. С марта российские банки не публикуют финансовую отчетность.

8 ноября правительство утвердило схему присоединения МИнБанка к Промсвязьбанку.