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ЦБ усложнит страхование банковских карт и техники

Банк России предложил усложнить страхование банковских карт и техники
ЦБ хочет обязать страховщиков включать в полис для банковских карт риски списания средств без согласия клиента. По мнению регулятора, действующие полисы не покрывают эти риски и дублируют выплаты, которые положены по закону
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России разработал новые регуляторные требования к страховым компаниям и планирует ужесточить продажу двух распространенных видов имущественного страхования — банковских карт (от мошеннических списаний), а также бытовой и электронной техники. Соответствующий проект указания опубликован на официальном сайте регулятора.

«Сейчас у этих видов страхования низкий уровень выплат при высокой доле отказов в компенсации. Часто в такие страховки включается защита от рисков, при реализации которых клиенту уже и так положена выплата компенсации. По закону банк обязан возместить похищенные с карты деньги, если не докажет, что клиент нарушил правила пользования картой. При страховании бытовой и электронной техники часто гарантируется ремонт, на который покупатель имеет законное право. При этом из страхового покрытия исключаются наиболее существенные для потребителя риски (например, кража имущества или списание денег при нарушении правил пользования картой)», — объясняет ЦБ.

Какие требования предлагает установить ЦБ:

  • Страховщик должен прописывать в ключевом информационном документе (КИД) разъяснение клиенту о том, что страхование является дополнительной услугой и покупатель вправе приобрести товар без оформления страховки, а также сообщать о наличии в страховом покрытии тех же рисков, по которым потребитель вправе получить компенсацию по закону. В свою очередь у страхователя должно быть право отказаться от полиса с дублирующими гарантиями в любой момент в течение всего срока страхования и вернуть страховую премию за неистекший срок.
  • Установить перечень рисков, обязательных для включения в страховой полис. В самом указании эти риски пока не прописаны. Но в своем сообщении регулятор приводит примеры реализации этого требования: «Так, страховка банковских карт должна защищать от списания средств без согласия клиента, а страхование бытовой техники и электроники должно покрывать риски утраты (гибели), кражи или повреждения имущества».
  • Убытки должны будут возмещаться в течение 30 дней. «Срок на выплату возмещения по таким страховкам сейчас не регламентирован, поэтому на практике бывает необоснованно долгим», — говорится в сообщении.

«Указанная проблематика не является столь однозначной [...], а во многом отражает сложности правоприменительной практики. Так, например, существуют законодательные требования по необходимости подтверждения страхового случая, а с другой стороны, есть определенные вопросы с возбуждением уголовных дел по факту незаконных списаний небольших сумм — а это 80% случаев — с карты или по факту кражи телефона и т.п. В том числе в связи с изложенным будем предлагать комплексно решать поставленные вопросы», — сказал РБК вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Друбовин.

В январе—сентябре 2022 года ряд крупных страховщиков зафиксировали рост спроса на страховые полисы от кражи денег с банковских карт, сообщали «Известия». В ЦБ поясняли, что в такие полисы чаще всего включаются те же самые риски, по которым клиент вправе получить возмещение от банка по закону «О национальной платежной системе».

Согласно закону «О национальной платежной системе», банк должен возвращать украденные денежные средства клиента только в том случае, если клиент не нарушил правила использования банковских карт, то есть не передал мошенникам данные, необходимые для списания средств: срок действия карты, CVV-код, коды из СМС и т.п. Именно эту информацию злоумышленники выманивают у своих жертв. По данным ЦБ, во втором квартале 2022 года (последние опубликованные данные) мошенники украли у банковских клиентов свыше 2,8 млрд руб. Доля социальной инженерии составила 44,8%. При этом банки смогли вернуть жертвам только 5% похищенных средств.

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Теги
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
ЦБ страхование Банковские карты
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