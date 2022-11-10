Правительство выделило дополнительные ₽27,5 млрд на выплаты родителям

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Правительство России направит в регионы дополнительные 27,5 млрд руб. на ежемесячные пособия на детей от восьми до 17 лет. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Пособие для семей с детьми от восьми до 17 лет выплачивается семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. В таких семьях, как отметил премьер, воспитывается почти 5 млн детей. Размер пособия зависит от уровня благосостояния семьи, достигает 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка и составляет от 6 тыс. до 13,5 тыс. руб. в месяц.

«Пособия назначаются с применением комплексной оценки нуждаемости. При этом при расчете нуждаемости не учитываются доходы граждан, потерявших работу после 1 марта и вставших на учет в центры занятости, а также доходы члена семьи, который был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации», — указывают в правительстве.

Подать заявление на выплату можно в МФЦ, Пенсионном фонде или на сайте госуслуг.

8 ноября президент России Владимир Путин на совещании объявил, что с 1 января 2023 года в стране будет запущено единое пособие для семей с детьми. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, новая выплата объединит «семь действующих сегодня мер поддержки», включая выплаты на ребенка от восьми до 17 лет, и будет представлять собой ежемесячную выплату «в связи с рождением и воспитанием ребенка». Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что на выплату этого пособия «с 2023 года будет тратиться 1 трлн 691 млрд руб., из которых 1 трлн 430 млрд — это федеральный бюджет».

На этом же совещании Путин заявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Котяков добавил, что в 2023 году размер пособия увеличится: на первого ребенка он составит приблизительно 590 тыс. руб., на второго — почти 780 тыс. руб.