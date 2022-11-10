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Аналитики определили самый курящий регион России

«Честный знак» назвал самыми курящими регионами Магаданскую и Нижегородскую область
Вид Магадана
Вид Магадана (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Больше всего пачек сигарет в третьем квартале 2022 года купили жители Магаданской и Нижегородской областей, следует из исследования Национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» (есть у РБК). Его авторы делили число проданных пачек сигарет в том или ином регионе России (по данным системы «Честный знак») на количество взрослых жителей (по данным Росстата).

Согласно исследованию, за этот период на одного взрослого жителя Магаданской области ежемесячно продавали в среднем 12,4 пачки сигарет. На втором месте по числу проданных на одного взрослого жителя сигарет Нижегородская область, где продавали 12,1 пачки сигарет. На третьем месте — Камчатский край с показателем 11,4 пачки в месяц, на четвертом — Сахалинская область с 10,2 пачки на одного взрослого. Пятое место заняла республика Коми, где продавали в среднем 9 пачек в месяц на одного взрослого жителя.

В топ-10 регионов, жители которых больше всех покупали табачную продукцию, вошли также Карелия (8,9 пачки), ЯНАО (8,8), Санкт-Петербург (8,4), Мурманская область и Якутия (8,2 и 7,8 соответственно).

По итогам первого полугодия по количеству купленных сигарет в пересчете на число жителей региона лидировали Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Согласно данным оператора «Честный знак», в Нижегородской области за этот период продали в среднем 4,44 пачки сигарет на жителя, в Санкт-Петербурге — 3,96, в Краснодарском крае — 3,42.

В марте аналитики Group-IB подсчитали, что объем теневого онлайн-рынка табака и электронных сигарет в России в 2021 году составил 5,6 млрд руб. При этом больше половины объема табачного рынка — 2,3 млрд руб. — приходилось на электронные сигареты и стики.

Каждый восьмой курильщик в первые три месяца военной спецоперации на Украине увеличил потребление сигарет, следовало из результатов майского опроса сервиса SuperJob. В этом признались 13% участников опроса. Аналитики отмечали, что подобная ситуация была во время разгара локдауна в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса.

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