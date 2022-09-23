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Работодатели начали лояльнее относиться к вейпам

Число компаний, которые полностью запрещают курение вейпов на работе, снизилось в полтора раза с 2019 года. В 5% компаний их можно курить в любом месте офиса

За последние три года работодатели стали лояльнее относиться к вейпам, следует из опроса, проведенного сервисом SuperJob. Полностью запрещают их использование в полтора раза реже, чем в 2019-м

В специально отведенных местах курение обычных сигарет разрешено в 77% компаний, вейпов — в 62% (в 2019 году цифры были соответственно 73% и 36%). 

В 2% организаций разрешено устраивать перекуры с обычными сигаретами даже в коридорах (в 1% организаций это разрешено делать с вейпами). Но вейпы чуть чаще, чем обычные сигареты, разрешают курить где угодно, в любом месте офиса (5% против 1%).

Полный запрет на курение электронных сигарет введен в 28% компаний, тогда как обычных — только в 17%

Опрос проводился с 6 по 14 сентября, в нем принимали участие менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала. Численность респондентов - 500 человек.

В июле 2020 года Госдума приняла законопроект, ограничивающий использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах. Документ также устанавливал требования к их демонстрации в аудиовизуальных произведениях для детей и взрослых. Кроме того, был введен запрет на продажу несовершеннолетним кальянов, вейпов и других устройств для курения.

В мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план по реализации антитабачной концепции, которая рассчитана на период до 2035 года. В частности, план предусматривает «проработку вопроса о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет». Согласно концепции, к 2035 году число курильщиков должно быть сокращено с нынешних 29% до 21%.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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