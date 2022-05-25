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Аналитики узнали, что россияне стали чаще курить

Признались, что стали чаще курить 13% реcпондентов. При этом мужчины курят чаще женщин, в среднем на три сигареты. Аналогичная ситуация была в разгар локдауна по COVID-19, в апреле 2020 года
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Каждый восьмой курильщик за последние три месяца увеличил потребление сигарет, следует из результатов опроса сервиса SuperJob (есть у РБК).

В том, что в последние три месяца стали курить чаще, признались 13% участников опроса. Аналитики отмечают, что похожая ситуация сложилась в разгар локдауна, в апреле 2020 года. Тогда об усилении вредной привычки сообщали 14% респондентов.

По данным сервиса, среди тех, кто планирует бросить курить, сейчас выкуривают в среднем по 12 сигарет в сутки, а те, кто не слишком озабочен опасностью никотина, — по 15 сигарет. В среднем показатель выше прошлогоднего на две сигареты.

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

При этом мужчины курят чаще женщин. Среди тех, кто собирается оставить вредную привычку, мужчины выкуривают по 13 сигарет в день, — против 8 женщин, а те, кто не собирается бросать, — по 16 сигарет против 13 среди женщин.

В августе 2021 года международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza на основе данных Росстата выяснила, что в 2020 году число курящих россиян сократилось на 1,33 млн человек по сравнению с 2019 годом. Всего табак стали потреблять меньше в 58 регионах России, но в остальных 27 регионах количество курящих выросло примерно на 600 тыс. человек.

В ВОЗ тогда приводила Россию как пример для подражания в борьбе с табакокурением и алкоголем, заявила руководитель европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и борьбе с ними доктор Кремлин Викра. «И в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — сказал она.

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