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Синоптик предупредила о снеге в Москве в начале следующей недели

Центр «Фобос»: снег и гололедица придут в Москву в начале следующей недели
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

До субботы, 12 ноября, в Москве будет теплая погода, затем начнется похолодание, в начале новой недели ожидаются небольшой снег и заморозки, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, в субботу в столице может быть установлен новый температурный рекорд, так как, «по предварительным данным, температура воздуха поднимется до 11-12 градусов». Прошлый рекорд, как уточнил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, был в 2010 году, тогда воздух прогрелся до 9,3 градусов.

В воскресенье, 14 ноября, в Москву придет холодный атмосферный фронт, рассказала Котилевская, и начнется похолодание. Также из региона уйдет циклон.

«У нас установится антициклон, в ночные часы возможны прояснения, это будет способствовать еще большему остыванию воздуха. И уже в понедельник температура днем вряд ли будет выше плюс 1-2 градусов. Со вторника ожидаются ночные заморозки до минус четырех, днем температура ниже ноля. В понедельник и вторник будут небольшие осадки, снег и дождь. Сильных снегопадов не будет», — предупредила синоптик. Она также посоветовала поменять резину на зимнюю, так как с понедельника начнется гололедица.

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Этой осенью в столице уже несколько раз фиксировали температурные рекорды по теплу. Ночи с 29 на 30 октября и с 8 на 9 ноября были самыми теплыми для этих дней с 1948 года, сообщал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом после теплой ночи на 30 октября в Москве выпал первый снег

Теги
Погода Москва снег Роман Вильфанд новости «Фобос»
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