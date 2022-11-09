Ночь с 8 на 9 ноября стала самой теплой в Москве за 74 года

Минувшая ночь стала самой теплой в Москве с 1948 года

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Ночь с 8 на 9 ноября стала самой теплой в Москве как минимум с 1948 года, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура ночью составила +5,8 градуса. Это самая теплая ночь для 9 ноября с момента основания станции.

«Ближайшие четыре ночи также будут не по сезону теплыми с высокой вероятностью установления новых рекордов тепла в ночное время», — сказал он РБК.

В начале ноября Тишковец рассказал РБК о том, что Москву ждет потепление, связанное с приходом североатлантических циклонов.

Эти циклоны принесут с собой пасмурную погоду с осадками и отсрочат наступление климатической зимы в столице на несколько недель. Климатической зимой называют период, когда среднесуточные температуры более пяти дней держатся ниже 0 градусов. Обычно в Москве климатическая зима наступает 10 ноября.