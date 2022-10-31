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Последствия первого снегопада в Москве. Фоторепортаж
В воскресенье 30 октября в Москве прошел первый осенний снегопад. А ночь накануне стала самой теплой для этого периода с 1948 года — температура в центре города достигала плюс 10 градусов. Синоптики предупредили о плохой погоде и в понедельник: прогнозируют гололедицу, мокрый снег и сильный ветер. Дептранс рекомендовал не пользоваться автомобилями, если водители еще не сменили резину на зимнюю. Последствия снегопада — в фоторепортаже РБК
На Рябиновой улице (запад Москвы) поздно вечером в воскресенье произошло ДТП с участием нескольких десятков машин. Проезжую часть освободили к 4:30 утра. Столкновения нескольких машин также произошли на Рублевском и Ленинградском шоссе