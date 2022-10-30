Синоптик Тишковец: Ночь перед первым снегом в Москве стала самой теплой с 1948 года

Ночь перед первым снегом в Москве стала самой теплой с 1948 года

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Ночь с 29 на 30 октября стала самой теплой в Москве за последние три четверти века наблюдений, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров не опускались ниже плюс 9,7, а в самом центре Москвы — на метеостанции Балчуг, ночная температура составила ровно плюс 10 градусов. <...> За всю метеоисторию ВДНХ, берущую начало с 1948 года, для 30 октября минувшая ночь стала самой теплой», — рассказал синоптик.

По его словам, температура этой ночью была чуть выше, «чем положено в мае или сентябре», а если бы она поднялась на 1,5 градуса, то соответствовала бы климатической норме июня.

В прошлом году та же ночь тоже была достаточно теплой — тогда температура поднялась до плюс 8,7 градуса, указал Тишковец.

Данные подтвердил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. «Минувшая ночь в столичном регионе отметилась очень высокими температурами, учитывая, что на календаре последние дни октября. <...> Ночь на 30 октября лишь два раза за всю эту историю была примерно такой же теплой. Не так давно, в 2021 году было на градус холоднее, чем сегодня. Такая же температура (плюс 8,7) наблюдалась в 1967 году. Это последнее тепло этой осени. Уже сегодня к вечеру в столичном регионе существенно похолодает, местами даже возможен первый мокрый снег. Первая неделя ноября погрузит столицу и окрестности в предзимье. По ночам будут слабые морозы — до 0 — минус 5 градусов. Днем температура будет в пределах 0 — плюс 5 градусов», — сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.