Байден назвал требующими внимания контакты Маска с другими странами

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Сотрудничество американского бизнесмена, основателя Tesla и SpaceX и нового владельца компании Twitter Илона Маска с иностранными партнерами заслуживает внимания властей США, заявил президент Джо Байден во время своей пресс-конференции в Белом доме, передает New York Post.

Журналисты задали Байдену сразу два вопроса: считает ли он Маска угрозой национальной безопасности США и должны ли США расследовать его покупку Twitter совместно с иностранными правительствами, в том числе властями Саудовской Аравии.

«Я думаю, что сотрудничество и/или технические отношения Илона Маска с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает ли он что-то неподобающее — я не утверждаю, — я предполагаю, что на это стоит обратить внимание. И это все, что я скажу», — ответил президент.

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