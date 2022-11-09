Песков призвал не преувеличивать значение выборов в конгресс США

Песков: серьезно преувеличивать значение выборов в конгресс США для России нельзя

В Кремле внимательно анализируют информацию о ходе кампании, но не придают ей слишком большого значения, так как в краткосрочной и среднесрочной перспективе отношения России и США «останутся плохими», сказал Песков

Фото: Jim Vondruska / Getty Images

Выборы в конгресс США важны, но нельзя преувеличивать их значение в краткосрочной перспективе и в среднесрочных для будущего российско-американских отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ничего поменять сущностного эти выборы не могут. Отношения пока есть и будут оставаться плохими», — добавил он. По его словам, Москва внимательно анализирует информацию о ходе кампании.

Выборы в конгресс США прошли 8 ноября. Представители Республиканской партии по предварительным результатам лидируют на выборах в нижнюю палату парламента. По данным CNN на 13:30, республиканцы получат 198 мест в палате представителей против 178 у демократов, в сенате число мест пока разделилось поровну — по 48 у обеих партий.

Президент США Джо Байден предупреждал, что победа республиканцев на выборах грозит сделать трудным период до ближайших выборов в 2024 году. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — отмечал он.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что в американском конгрессе сохранится «русофобский консенсус» вне зависимости от исхода выборов.

«Кто бы ни выиграл выборы, что бы ни произошло в конгрессе, но вот этот консенсус русофобский останется», — сказал он. Антонов назвал наивными ожидания, что 9 ноября, после подведения итогов, российских дипломатов будут рады видеть на Капитолии.

Ранее лидер республиканской партии в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что из-за экономических проблем Вашингтону будет сложно в дальнейшем оказывать помощь Киеву в прежних объемах. После этого Байден выразил беспокойство из-за возможной блокировки республиканцами выделения новых пакетов помощи Украине.

Глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев «шокирован» словами Маккарти. По его словам, украинскую делегацию заверяли, «что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом», даже если республиканцы выиграют выборы.