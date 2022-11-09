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Маск потерял более $70 млрд с момента предложения купить Twitter

Инвесторы считают, что Twitter слишком отвлекает Маска от управления Tesla, акции последней компании подешевели до рекордного уровня почти за год. Маск приобрел социальную сеть в конце октября, а затем распустил совет директоров
Tesla TSLA $190,64 -3,51% Купить
Фото: Win McNamee / Getty Images
Фото: Win McNamee / Getty Images

Состояние бизнесмена Илона Маска составило $197,4 млрд, оно снизилось на $74 млрд с апреля, когда он впервые заявил о желании приобрести соцсеть Twitter, пишет Forbes.

Акции его компании Tesla достигли минимальных значений за 52 недели на торгах, указывает издание. По данным на 02:00 9 ноября мск цена одной акции достигла $190,6. Предполагаемая доля бизнесмена в Twitter равна 82%, к концу октября она стало почти на 40% меньше, чем он был вынужден за нее заплатить, полагают аналитики Forbes.

«Поток новостей был почти безостановочным и повлиял на отношение инвесторов к акциям TSLA. Растут опасения, что Twitter отвлекает Маска больше, чем предполагалось до закрытия сделки», — оценил в беседе с изданием аналитик CFRA Research Гаррет Нельсон.

Маску принадлежит около 25% акций Tesla (рыночная стоимость компании составляет $622 млрд), при этом он заложил более половины своих акций в качестве обеспечения по кредитам, пишет Reuters.

По итогам третьего квартала Tesla увеличила выручку на 56% — до $21,45 млрд (прогнозировались $21,96 млрд), а Прибыль на акцию (EPS) выросла на 69%, до $1,05 при прогнозе $0,99. Акции компании после публикации отчета упали на 6,2% до до $208,1. Позднее, в конце октября, на фоне сообщений о снижении цен на автомобили Tesla в Китае примерно на 5–9% акции Tesla подешевели на 3% — до $208 за бумагу.

Маск предложил выкупить Twitter в апреле, следовало из документа, опубликованного на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Сделка была закрыта 28 октября. Бизнесмен пояснил, что решил создать «общую цифровую площадку, на которой может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере, без обращения к жестокости». После покупки Маск пообещал создать «совет по цензуре», распустил совет директоров социальной сети, став его единственным главой, сократил половину сотрудников и анонсировал введение платы за получение «синей галочки» для верификации аккаунта.

Авторы
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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