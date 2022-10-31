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Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что награда присвоена за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Соединение было основано в 1943 году, во время Второй мировой войны. Оно постоянно дислоцировано в городе Чебаркуль Челябинской области и поселке Плановый Курганской области. Бригада находится в составе Центрального военного округа (ЦВО), ее действующий командир — полковник Могилевец Денис Вячеславович.

Согласно открытым данным, соединение принимает участие в специальной военной операции на Украине. 28 октября там погиб служащий бригады из города Вольск Саратовской области Олег Ткачев, сообщило региональное издание «Вольск.ру».

Теги
Владимир Путин Минобороны звание указ Украина
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