Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде звание гвардейской

Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин присвоил 232-й реактивной артиллерийской бригаде почетное наименование «гвардейская». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что награда присвоена за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

Соединение было основано в 1943 году, во время Второй мировой войны. Оно постоянно дислоцировано в городе Чебаркуль Челябинской области и поселке Плановый Курганской области. Бригада находится в составе Центрального военного округа (ЦВО), ее действующий командир — полковник Могилевец Денис Вячеславович.

Согласно открытым данным, соединение принимает участие в специальной военной операции на Украине. 28 октября там погиб служащий бригады из города Вольск Саратовской области Олег Ткачев, сообщило региональное издание «Вольск.ру».