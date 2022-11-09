Советник Путина заявил о приверженности России обязательствам по климату

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Россия привержена выполнению взятых обязательств по климату, несмотря на введенные санкции. Об этом заявил в интервью ТАСС спецпредставитель президента по вопросам климата и глава делегации страны на климатической конференции ООН Руслан Эдельгериев.

Основной задачей России в этом направлении он назвал достижение углеродной нейтральности к 2060 году. По его словам, страна могла бы прийти к ней раньше, «если бы не было санкций, рестрикций и дискриминационного подхода».

«То есть, если сейчас мы заявили 2060 год, а могли бы прийти, допустим, к 2050-му, если были бы общие углеродные рынки, если бы всеми странами признавались результаты климатических проектов, если бы был доступ к международному финансированию, доступ к технологиям», — сказал Эдельгериев.

Россия взяла на себя обязательства по борьбе с изменением климата, подписав Парижское соглашение в 2016 году. Оно подразумевает сокращение выбросов парниковых газов для недопущения превышения температуры выше 1,5 градуса. Согласно отчету ООН, только 26 из 193 стран выполнили обещанные планы. При этом в списке нет США и Китая, на долю которых приходится наибольшее количество выбросов CO 2 в мире.

Климатический саммит ООН начался 6 ноября в Шарм-эш-Шейхе, он будет работать две недели. В программу конференции входят мероприятия научных и общественных организаций, переговоры и заявления чиновников, включая глав государств. Как отмечают в ООН, саммит проходит на фоне экстремальных погодных явлений во всем мире, а также продовольственного и энергетического кризиса, вызванного боевыми действиями на Украине.

Открывая конференцию, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что изменения климата происходят с «катастрофической скоростью», и мир «мчится по шоссе в климатический ад». Гутерриш сообщил, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. Он призвал все страны приложить усилия для удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса.