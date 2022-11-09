Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями ЧФ в акватории

Развожаев после сообщений о звуках взрывов рассказал об учениях флота

Фото: Global Look Press

Черноморский флот проводит учения в акватории, с этим связаны громкие звуки в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Наш Черноморский флот проводит учения в акватории. Кроме этого, как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах продолжаются учения, идут стрельбы», — написал Развожаев, комментируя сообщения о звуках взрывов в комментариях.

Звуки взрывов в Севастополе слышны третий день подряд, Развожаев и ранее объяснял их учениями мобилизованных. Накануне он заявил, что учения будут продолжаться еще несколько дней.

Ранее Севастополь неоднократно подвергался атакам украинских дронов. Так, накануне силы ПВО сбили беспилотник над акваторией. В конце октября украинские дроны атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. В результате незначительно поврежден был морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны. Ведомство назвало произошедшее терактом.

