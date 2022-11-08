Губернатор Севастополя объяснил учениями звуки взрывов второй день подряд

Губернатор Севастополя Развожаев: звуки взрывов второй день подряд связаны с учениями

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Звуки взрывов, которые вновь слышали жители Севастополя, связаны со стрельбами, которые проводят мобилизованные, они продлятся еще несколько дней, сообщил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах сегодня плановые учения, идут стрельбы. Обучение наших солдат будет продолжаться еще несколько дней», — сообщил он. О громких звуках севастопольцы написали в комментариях в его телеграм-канале.

Накануне жители города также жаловались на взрывы, Развожаев сообщил, что мобилизованные проводят стрельбы.

8 ноября губернатор Севастополя рассказал, что утром в городе сработала ПВО. Над акваторией, по предварительным данным, был сбит беспилотник, добавил он.