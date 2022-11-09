ТАСС узнал о применении нового броневика «ВПК-Урал» на Украине

ТАСС сообщил о применении на Украине нового броневика «ВПК-Урал» с усиленной защитой

Бронеавтомобиль 590951 «ВПК-Урал» (Фото: Ладислав Карпов / ТАСС)

Спецподразделения российских войск в ходе военной спецоперации на Украине применили новый броневик «ВПК-Урал» с дополнительной защитой. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Российские спецподразделения начали успешно применять в зоне спецоперации на Украине новейший многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 «ВПК-Урал», оснащенный дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше», — рассказал собеседник ТАСС без уточнения, в каких именно районах используется броневик. Бронеавтомобиль способен развивать скорость более 100 км/ч, запас хода — 1 000 км.

Впервые эту машину с усиленной защитой представили на международном форуме «Армия-2022».

На сайте производителя бронеавтомобиля, компании ВПК, говорится, что техника может выдержать подрыв мины.

«Машина массой 14,5 тонны может выдержать подрыв мины мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесами и днищем», — обещает производитель.Также автомобиль защищен от бронебойных пуль. Вместимость машины — до девяти человек.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о кратном увеличении выпуска оружия и спецтехники в России. Он подчеркнул, что страна наращивает выпуск танков, высокоточных ракет и дронов. В сентябре президент России Владимир Путин поручил сократить сроки производства на оборонных предприятиях, чтобы обеспечить поставку вооружения и техники в войска.