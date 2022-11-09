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На Дальнем Востоке соберут 100 квадрокоптеров для спецоперации

Трутнев: на Дальнем Востоке до конца года изготовят 100 квадрокоптеров для спецоперации
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС
Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

На Дальнем Востоке до конца года изготовят первую партию из 100 квадрокоптеров для снабжения участников специальной военной операции, после этого будет запущено серийное производство. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.

«Я не буду сейчас называть территории, просто скажу, что одна из территорий уже доложила сегодня, что к концу этого года будет изготовлена первая партия из 100 квадрокоптеров, дальше они выйдут на серийный выпуск», — сказал Трутнев.

Вице-премьер также отметил, что квадрокоптеры — не единственный вид продукции, который власти будут осваивать для нужд спецоперации. Аппарат Трутнева просит у Минпромторга данные о необходимой военной технике и оборудовании для увеличения производства на Дальнем Востоке.

«Мы готовы для этого внести изменения в государственную программу развития Дальнего Востока, перебросить средства на объекты, которые помогут нам быстрее победить», — заявил Трутнев.

В начале ноября губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что в сборке беспилотников в Приморском крае принимают участие студенты. «Студенты наших вузов уже делают такие аппараты. К концу месяца построят 100 штук. А сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе», — сказал он.

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Кроме того, власти Приморского края 9 ноября сообщили, что около 3 тыс. жителей Приморского края связали участникам спецоперации более 5 тыс. пар теплых носков.

«Мы передали порядка 1200 пар носков 5-й армии и 155-й бригаде (отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.— РБК), отвезем еще для мобилизованных в Сергеевский гарнизон и передадим отряду «Тигр», — говорится в сообщении администрации региона.

В середине октября был создан координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил. Его возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимость создать такой совет президент Владимир Путин объяснил тем, что задачи, связанные со спецоперацией, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления».

В конце октября Мишустин поручил координационному совету взять на контроль выполнение гособоронзаказа. Для этого он призвал оценить реальные потребности ОПК и других отраслей экономики.

Теги
Дальний Восток Юрий Трутнев Приморский край квадрокоптеры Минпромторг
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