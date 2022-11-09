На Дальнем Востоке соберут 100 квадрокоптеров для спецоперации
На Дальнем Востоке до конца года изготовят первую партию из 100 квадрокоптеров для снабжения участников специальной военной операции, после этого будет запущено серийное производство. Об этом сообщил вице-премьер — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, передает ТАСС.
«Я не буду сейчас называть территории, просто скажу, что одна из территорий уже доложила сегодня, что к концу этого года будет изготовлена первая партия из 100 квадрокоптеров, дальше они выйдут на серийный выпуск», — сказал Трутнев.
Вице-премьер также отметил, что квадрокоптеры — не единственный вид продукции, который власти будут осваивать для нужд спецоперации. Аппарат Трутнева просит у Минпромторга данные о необходимой военной технике и оборудовании для увеличения производства на Дальнем Востоке.
«Мы готовы для этого внести изменения в государственную программу развития Дальнего Востока, перебросить средства на объекты, которые помогут нам быстрее победить», — заявил Трутнев.
В начале ноября губернатор Приморья Олег Кожемяко рассказал, что в сборке беспилотников в Приморском крае принимают участие студенты. «Студенты наших вузов уже делают такие аппараты. К концу месяца построят 100 штук. А сейчас ряд наших заводов подключился к этой работе», — сказал он.
Кроме того, власти Приморского края 9 ноября сообщили, что около 3 тыс. жителей Приморского края связали участникам спецоперации более 5 тыс. пар теплых носков.
«Мы передали порядка 1200 пар носков 5-й армии и 155-й бригаде (отдельной гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота.— РБК), отвезем еще для мобилизованных в Сергеевский гарнизон и передадим отряду «Тигр», — говорится в сообщении администрации региона.
В середине октября был создан координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил. Его возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Необходимость создать такой совет президент Владимир Путин объяснил тем, что задачи, связанные со спецоперацией, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления».
В конце октября Мишустин поручил координационному совету взять на контроль выполнение гособоронзаказа. Для этого он призвал оценить реальные потребности ОПК и других отраслей экономики.