Губернатор Развожаев предложил Путину производить морские дроны на заводе в Севастополе

Развожаев предложил Путину делать на заводе в Севастополе морские дроны

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Севастопольский морской завод может производить морские дроны и беспилотники, с предложением об этом губернатор города Михаил Развожаев обратился к президенту России Владимиру Путину, передает «Крым 24».

Губернатор на встрече с главой государства попросил рассмотреть предприятие для участия в гособоронзаказе. «Конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручение правительства и Объединенной судостроительной корпорации будет, безусловно, дано», — сказал Путин.

Севастопольский морской завод основан в 1783 году, сейчас является филиалом Центра судоремонта «Звездочка» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). У завода две площадки общей площадью 53 га: «Южная» (основная) и «Инкерман». У предприятия есть два сухих дока, специализированные цеха по ремонту корпуса, изготовлению корпусных конструкций, судового оборудования, систем и трубопроводов.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что России предстоит наладить крупномасштабное производство дронов различных типов, так как они показали свою эффективность в современных конфликтах. Медведев отметил, что использование беспилотников в зоне проведения военной операции — «насущная необходимость».

Концерн «Калашников» 2 ноября сообщил о поставках разведывательных и ударных беспилотников для Минобороны. Компания заявила о планах увеличить объемы производства на 2023 год по всей линейке продукции.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о привлечении студентов к сборке дронов для нужд военной операции, отметив, что к работе подключился ряд местных заводов.