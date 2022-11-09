В Непале произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Непале зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,6 на глубине 10 км, сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр находился в 28 км к северо-востоку от города Дипаял в районе Доти, который находится на западе Непала.

На сайте национального центра мониторинга и исследования землетрясений Непала говорится, что в этом районе наблюдались толчки магнитудой от 4,1 до 6,6.

Местное издание Kantipur пишет, что в Доти и соседних районах ощущались толчки, однако информации о повреждениях не поступало.

В октябре в России зафиксировали несколько землетрясений. Одно из них произошло 14 октября в акватории Байкала в Иркутской области, его магнитуда составила 5,9. Еще два случились в Кемеровской области и Туве 22 октября, их магнитуда не превышала 3,5.