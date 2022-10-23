Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Чили, свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 53 км к северо-западу от города Калама с населением около 143 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 142 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Чили расположена в регионе, который примыкает к быстро движущейся плите Наска и обладает высокой тектонической активностью. Из 46 известных в мире землетрясений с магнитудой более 8,5 с 1500 года треть произошла в Чили.

Самое сильное зарегистрированное землетрясение в мире произошло именно в чилийском городе Вальдивии в 1960 году. Различные исследования оценивают его в 9,4–9,6 баллов. Подземный толчок вызвал локальные цунами, которые накрыли чилийское побережье, с волнами до 25 метров. По разным оценкам, тогда погибли от 1 тыс. до 6 тыс. человек.