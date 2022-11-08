Умер актер, озвучивший Распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере

Лесли Филлипс (Фото: Stephen Hird / Reuters)

Британский актер Лесли Филлипс, озвучивший Распределяющую шляпу в фильмах о Гарри Поттере, умер на 99-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на агента актера Джонатана Ллойда.

Филлипс начал сниматься в кино в 1930-х годах. Он играл второстепенные роли в фильмах и сериалах, также актер выступал на сцене театров Великобритании.

В 1957 году, после того как Филлипс снялся в американском мюзикле «Герлз» (Les Girls), его пригласили в Голливуд. Он решил не оставаться там, так как считал себя в первую очередь театральным актером.

В 2001 году Филлипс озвучил Распределяющую шляпу в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Потом его голос звучал во второй части — «Гарри Поттере и тайной комнате», после чего Филлипс в следующий раз озвучил Шляпу лишь в заключительном, восьмом фильме серии.

В 2007 году Филлипс был номинирован на премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) как лучший актер второго плана за роль в драме «Венера» (Venus, 2006).